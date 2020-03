BNNVara komt met reportage over Nederlandse IC's met coronapatiënten

Hoe gaat medisch personeel om met de enorme druk en de race tegen de klok, letterlijk op leven en dood? Villerius volgde ic-artsen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, CWZ Nijmegen en het Maxima Medisch Centrum locatie Veldhoven. De patiënten zijn niet herkenbaar in beeld gebracht.



,,Normaal gesproken is de intensive care een gesloten wereld, helemaal in dit soort omstandigheden", zegt Oscar Groot, internist en intensivist bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort. ,,Ik vind dat iedereen moet weten dat de situatie echt heel erg ernstig is. Het is een crisis die we nu meemaken die heel abstract is voor mensen." Volgens Groot is het ‘een hele stille ramp’. ,,Daarom vind ik het belangrijk dat mensen dat zien.”



Villerius noemt de situatie schrijnend. ,,Ik schrok hoe snel corona zich manifesteert. Sommige mensen komen 's ochtends met ademhalingsklachten binnen en overlijden een dag later.”