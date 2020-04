BNNVARA maakt nieuw seizoen van serie All Stars

De oorspronkelijke acteurs die in de eerste film uit 1997 de hoofdrollen speelden, keren terug in All Stars & Zonen, zoals de serie gaat heten. Het is de bedoeling dat de doorstart in juni en juli wordt opgenomen en dit najaar al op televisie te zien is. Deze planning is wel afhankelijk van de coronarichtlijnen van de overheid. Op dit moment liggen door de quarantaine-restricties alle opnames van Nederlandse films en series stil.