BNNVara: We willen oudejaarsshow van Youp van ‘t Hek nog steeds uitzenden

column Saskia Noort Youp van ‘t Hek is de man geworden die hij zelf verfoeit

12 december Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster vindt dat cabaretier Youp van 't Hek eens in de spiegel moet kijken. ‘En dan durven toegeven dat hij misschien geen homofoob is, maar wel degelijk homohaat voedt.’