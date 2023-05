BNNVara werkt aan nieuwe cultuurprogramma met Gijs Groenteman

BNNVara komt mogelijk met een nieuw cultuurprogramma. In de Schouwburg in Rotterdam werd deze week een pilotaflevering gemaakt van een uitzending die werd gepresenteerd door Gijs Groenteman.

De presentator die bij de omroep (samen met Marcel van Roosmalen) ook Media Inside maakt, bevestigt het opnemen van de pilot. ,,Maar er is nog een lange weg te gaan.” De werktitel is Podium Podium en in deze pilot had cabaretier Theo Maassen ook een rubriekje. Zoals bekend maken Groenteman en Van Roosmalen komende maand een uitstapje naar SBS 6. Het duo gaat de dagelijkse plek innemen van het trio van Vandaag Inside. Overigens maakte Hanneke Groenteman, de moeder van Gijs, jarenlang het VPRO-kunstprogramma De Plantage.

De NPO kwam begin dit jaar met het nieuws dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) de publieke omroep vijf miljoen euro extra zou geven om meer cultuurprogramma’s te maken. Het belangrijkste doel van de nieuwe programma’s is om mensen na de coronajaren weer te laten terugkeren naar onder andere theaters, musea en bioscopen. De NPO riep omroepen en producenten op om met voorstellen te komen voor programma’s over cultuur die een breed publiek kunnen bereiken.

,,We hebben met vertegenwoordigers uit de cultuursector gesproken om te peilen waar op dit moment behoefte aan is. We zien de voorstellen van omroepen en buitenproducenten graag tegemoet”, stelde NPO-genremanager Stephan Alspeer, die verantwoordelijk is voor cultuur en amusement.

