BNNVara wil docu over cancelcultuur niet uitzenden vanwege eigen rol, Omroep Max doet het alsnog

BNNVara wil een documentairereeks over onder meer de cancelcultuur niet meer uitzenden omdat de omroep zelf inhoudelijk onderdeel blijkt te zijn van de serie. Omroep Max doet dat nu alsnog, de reeks is aanstaande donderdag al te zien bij NPO Start.

De doe-het-zelf dictatuur van presentatrice Fidan Ekiz en regisseur Kees Schaap gaat over ‘de wereld van wokeness, uitsluiting en angst’. De vier delen werden aanvankelijk gemaakt voor BNNVara, maar die omroep trok zich terug. De makers benaderden Max-baas Jan Slagter, die na overleg met BNNVara toehapte.

De podcast De Communicado’s meldde zondagochtend al dat Suzanne Kunzeler, directeur content bij BNNVara, de docu had geweigerd. In de reeks komt naar verluidt ook de vermeende angstcultuur binnen haar omroep aan bod. Hoewel zij niet journalistiek verantwoordelijk is en daar niet over gaat, zou ze de makers hebben gevraagd een passage daarover te schrappen. Toen de regisseur dat weigerde, trok de omroep zich terug. Kunzeler was vandaag niet in staat een reactie te geven.

‘Chocozoenen met blackface’

BNNVara stelt dat de omroep op een ‘oneigenlijke manier’ in de docu is verwerkt. Regisseur Schaap zou tijdens het maakproces een ‘grappig bedoeld kerstpakket’ naar de eindverantwoordelijke bij BNNVara hebben gestuurd. ‘In dit kerstpakket zat onder andere een doos chocozoenen met daarop een uitgeknipte blackface geplakt’, aldus een woordvoerder.

‘Dat vond de ontvanger een onsmakelijke grap en dat heeft hij de regisseur in een gesprek laten weten. De maker heeft deze grap en zijn interpretatie van de reactie vervolgens onderdeel van de serie gemaakt. De wijze waarop hij dit in de serie had verwerkt was echter eenzijdig en wij vonden het niet juist om dit gesprek onder cancelling te scharen. We wilden het op deze manier niet onder onze eigen vlag uitzenden.’

Max-baas Slagter wilde de docu graag hebben. ,,Het is inmiddels wel duidelijk dat ik geen fan ben van de huidige woke- en cancelcultuur’’, zegt hij. ,,Ik heb me daar regelmatig tegen uitgesproken, we slaan er wat mij betreft in door. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten en het is belangrijk die te belichten.’’

‘Radicale keuzes’

Ekiz en Schaap gaan in de serie op zoek naar de relatie tussen de cancelcultuur en de toegenomen polarisatie. Ze stellen bijvoorbeeld de vraag waarom mensen met afwijkende meningen soms publiekelijk worden veroordeeld en wat dit voor hen betekent. Ze spreken onder anderen Gijs van Dijk, het voormalige PvdA-Kamerlid dat werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en Ongehoord Nederland-voorzitter Arnold Karskens.

‘Zonder dat ze dat van tevoren beseften, worden Ekiz en Schaap gaandeweg zelf ook onderdeel van het verhaal’, meldt Omroep Max. Dat leidde tot ‘radicale keuzes’ en een ‘zeer onverwachte ontknoping’. De serie, waaraan twee jaar is gewerkt, is later ook op tv te zien. Wanneer is nog onduidelijk.

