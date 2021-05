BNNVara woedend: Kassa ingekort én naar de maandag

BNNVara is furieus over het voornemen van de NPO om het programma Kassa zowel in te korten als te verplaatsen: van de zaterdagavond naar de maandag. In de nieuwe plannen van de publieke omroep voor 2022 zouden de consumentenprogramma’s Kassa en Radar afwisselend op één avond worden uitgezonden: de maandag.

Dat houdt in dat Radar opnieuw (vier afleveringen), maar vooral Kassa flink inlevert: van 37 naar 20 afleveringen. Het totale aanbod aan consumentenjournalistiek op NPO 1 zou dan worden gehalveerd: van 1,5 uur naar 45 minuten. BNNVara is woedend. Directeur Content, Gert-Jan Hox, zegt desgevraagd: ,,Dit is een onbegrijpelijke keuze van de NPO. Programma’s als Kassa en Radar kunnen uitsluitend bij de publieke omroep gemaakt worden en zijn van groot belang als tegenmacht in een goed functionerende democratie. Rutte pleitte onlangs voor ‘een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en burger’. Dat is precies wat Kassa al dertig jaar doet. Zo laten we in de uitzending van vanavond bijvoorbeeld zien dat zo’n drieduizend AOW-gerechtigden ten onrechte naheffingen worden opgelegd die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.”

Onbegrijpelijk

Hox: ,,Bij Kassa vindt de burger een stem in de strijd tegen onrechtvaardigheid, daar waar niemand anders luistert. Of dat nu gaat over onrecht vanuit overheidsinstanties of vanuit het bedrijfsleven. Kassa vecht tegen grote organisaties waar burgers zich klein voelen, niet gezien worden. Banken, verzekeraars en overheid. De onderwerpen die we behandelen gaan door alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en van arm tot rijk. En daarbij bereiken we iedere uitzending meer dan een miljoen kijkers. Kassa vernieuwt continu en dus juichen we verandering van harte toe, maar aan het volume van dit soort programma’s moet je niet willen morrelen.”

Ook AvroTros is tegen, stelt Antoinette Hertsenberg, presentator van Radar. ,,De NPO is de enige die dit een goed idee vindt”, stelt ze. ,,De redacties vinden van niet, de omroepen niet en de kijkers denk ik ook niet. Het komt allemaal voort uit de dringende behoefte van de NPO om te verjongen en te vernieuwen. Het wrange is: als je naar absolute kijkcijfers kijkt onder jongeren dan zie je dat Radar het helemaal niet zo slecht doet. Dat we misschien onze percentuele marktaandelen niet halen, maar wij denken niet in percentages. Maar als je kijkt dat wij in 2020 gemiddeld 220.000 kijkers hadden in de 20-49, en daarnaast ontzettend veel in 50 plus, waarvan ik zeg: die vind ik niet per definitie oud. En die willen óók gewoon geïnformeerd worden, weten hoe het met hun pensioen zit. Ik vind helemaal niet dat dat onze doelgroep niet is.”

Toekomstbestendig

,,Een bundeling van de krachten”, stelt een woordvoerder van de NPO . ,,We zitten nu midden in de planning voor 2022, waarbij we onder meer werken aan vernieuwing en het toekomstbestendig maken van onze programmering. Consumentenprogramma’s blijven uiteraard onderdeel van ons aanbod, want deze vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. We zijn in gesprek met AvroTros en BNNVara om te kijken of we met Radar en Kassa voordeel kunnen halen uit een bundeling van krachten. Daarbij liggen nog alle opties open”.

Deze week stelden Frans Klein (directeur Video) en Gijs van Beuzekom (netmanager NPO 2) tegenover deze site dat er meer wordt gekeken naar on demand. ,,We moeten daar nu een inhaalslag maken en geld verleggen naar on demand. Dat is van vitaal belang, want het kijkgedrag verandert snel. Verder moet er geld worden vrijgespeeld voor de groei van Human, PowNed en WNL en mogelijke nieuwe toetreders. En ja, we moeten ook aan de jongere kijker denken.”

Hox werpt tegen dat als je Kassa en Radar halveert automatisch ‘minder zaken kunt behandelen’. ,,Dus wordt de burger de dupe. Dat is de reden dat we de komende tijd stevig in discussie gaan met de NPO om op dit besluit terug te komen.”

