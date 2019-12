Bo Saris zingt mee in Jackson-show Thriller Live

Het muziekspektakel was vorig jaar al te zien in het RAI Theater in Amsterdam. De Londense productie is op 3 en 4 januari opnieuw hier te zien, ditmaal op het nieuwe podium Main Stage in de Brabanthallen in Den Bosch.

Leaving Neverland

Bo Saris bracht in juni van dit jaar al een ode aan The King of Pop in de Amsterdamse Melkweg. In de Ochtendshow To Go vertelde hij destijds te begrijpen dat niet iedereen even enthousiast raakte van een dergelijk event, met het controversiële Leaving Neverland nog vers in het geheugen, maar dat hij daar anders in staat. Voor Bo Saris doet de documentaire, waarin twee voormalige dansers van Jackson beweren als klein jochie door hem te zijn misbruikt, niets af aan zijn liefde voor de muziek van de popster.