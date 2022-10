Bob Dylan teert niet op oude roem, maar is wel de zwakste schakel

RecensieHet concert van Bob Dylan in Afas Live is even doorbijten en tegelijkertijd de moeite waard. Fijnbesnaard is hij niet, maar er staat wel een legende van 81 jaar.

Je zou deze zondagavond de gedachten van de gitarist van Bob Dylan dolgraag willen lezen. Bob Britt staat de hele avond (voor de kijker) links van de piano waar zijn baas de hele show afwisselend achter staat en zit. Zijn blik, en ook die van de andere vier muzikanten, is bij voortduring gericht op Dylan, want met zo’n grillige bandleider weet je het maar nooit.

Nu lijkt er vanavond met het humeur van de inmiddels 81-jarige zanger weinig mis, maar zijn spel daarentegen valt letterlijk en figuurlijk uit de toon. Dylan hamert soms gewoonweg lomp op de toetsen, zit er qua timing en noten nogal eens naast en werkt zo bij vlagen onbedoeld zijn collega’s tegen. Welke gedachtes schuilen er achter die ronduit zuinige blik van gitarist Britt? Je zou er iets voor over hebben om het te weten.

Een fijnbesnaard musicus of zanger is Bob Dylan beide nooit geweest. Wie hem niet kent en hem buiten Afas Live als straatmuzikant zou treffen, zou hem geen geld toewerpen, maar hoogstens een meewarige blik. Tijdens dit concert zingt Dylan niet, het is meer praten. Met een stem vol gruis, de helft van de tijd nog onverstaanbaar ook. Niets om van te schrikken, zoveel wijkt het niet af van de soms toch prima albums die hij deze eeuw afleverde.

Altijd spannend

Hebben de vierduizend aanwezigen dan een slechte avond? Welnee. Een avond Dylan is altijd spannend. In Amsterdam is hij voor zijn doen goed gemutst. Maar liefst drie keer behaagt het hem om tussen liedjes door even vanachter zijn piano te komen om zich helemaal aan het publiek te tonen. De kleding is voornamelijk zwart, afgezien van witte elementen op zijn shirt en een grijze streep op de zijkant van zijn pantalon.

Op die momenten voel je het collectieve besef dat hier een legende staat, iemand die zestig jaar geleden doorbrak met zijn tweede elpee, The Freewheelin’ Bob Dylan. Een eigenzinnige kunstenaar die op hoge leeftijd nog altijd sterk nieuw werk aflevert en daar ook uitvoerig uit put tijdens zijn concerten. Dylan is er de man niet naar te teren op oude roem.

Wat Dylan ook voor zijn publiek inneemt; hij is wars van tierelantijnen. Er is geen foto- of videocamera te bekennen in Afas Live. Dus ook geen videoschermen waarmee fans achterin de zaal worden bediend. Voor hen best een handicap, aangezien zijn piano Dylan de hele avond grotendeels onttrekt aan het zicht.

Telefoons mogen niet gebruikt worden - de apparaten worden bij binnenkomst verzegeld in een speciaal hoesje - en er is geen enkele versiering op het podium. Er staan en zitten zes mannen op een toneel voor een immens hoog gordijn, that’s it. Die meer dan pure concertbeleving mag ouderwets overkomen, het voelt eigenlijk vooral heel fijn.

Behoedzaam

Daarbij is de begeleidingsband dik in orde. De vijf staan wel volledig in dienst van hun baas, plaats voor solo’s is er niet. Ze opereren haast behoedzaam, ogenschijnlijk bang om Dylan te grieven. Het speelplezier straalt er daardoor nooit vanaf. Desondanks redden zij in muzikaal opzicht de avond, door de tekortkomingen van hun leider als muzikaal zwakste schakel liefdevol te verbloemen. Hoe liefdevol dat werkelijk is? A penny for you thoughts, Bob Britt.

