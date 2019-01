Bobbi geeft gebruik botox toe, en Jan misbruikt op datingapp Tinder

Franse componist Michel Legrand (86) overleden

9:18 De wereldberoemde Franse componist Michel Legrand is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zegsman bekendgemaakt. Legrand, die ook actief was als zanger en pianist, componeerde muziek voor bijna tweehonderd films, werkte samen met grote sterren en ontving meerdere Oscars, onder meer voor de titelsong van The Windmills Of Your Mind.