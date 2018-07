Bobbi schaft 'sexy' stappers aan en Daphne houdt fitnessbal in de lucht

Hardnekki­ge stalker Paris Jackson krijgt straatver­bod van drie jaar

7:26 Om haar zaak kracht bij te zetten, verscheen Paris Jackson gisteren bij de rechtbank in Los Angeles om de rechter duidelijk te maken hoeveel hinder ze ondervindt van haar stalker Nicholas Lewis Stevens. Het is vrij ongebruikelijk dat sterren zelf komen opdagen bij dergelijke zaken, maar Paris was het zat en dat liet ze weten ook. Dit meldt The Blast.