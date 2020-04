Bobbi showt make-uploze gezicht en Imanuelle ruikt aan bloemen

Erik baalt en had het compleet anders willen aanpakken met boerin Annemiek

14:37 Erik baalt als een stekker. Hij is tijdens Boer Zoekt Vrouw stapelverliefd geworden op de Drentse boerin Annemiek, en zij op hem, maar tot een liefdesrelatie kwam het niet. Als hij de logeerweek op haar boerderij over mocht doen, dan zou hij die kans met twee handen aanpakken. Sterker nog, voor de liefde wil hij best de oversteek naar een andere provincie maken.