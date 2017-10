Bobby Brown verliest rechtszaak: film Bobbi Kristina komt op TV

De televisiefilm over de overleden dochter van Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, mag alsnog worden uitgezonden. Dat bepaalde de rechter donderdag, nadat vader Bobby Brown om een uitzendverbod had gevraagd omdat hij in de film zou worden afgeschilderd als een slechte vader en gewelddadige echtgenoot.

De biopic wordt nu op 8 oktober uitgezonden door zender TV One in de Verenigde Staten. De film geeft volgens de makers een kijkje in het leven van de jonge Bobbi Kristina, haar moeder Whitney Houston en vader Bobby Brown. Naar verluidt had vader Brown geen bezwaar tegen de vertolking van zijn dochter door actrice Joy Rovaris, maar was hij niet te spreken over de manier waarop hij in de film werd geportretteerd.

,,Of Bobby Brown wel of geen slechte vader was is een opvatting", zei de rechter in haar uitspraak. Ook refereerde de rechter aan de memoires van Bobby Brown waarin hij zelf toegeeft zijn vrouw Whitney Houston een klap in het gezicht te hebben gegeven.