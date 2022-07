Bodypositivity-goeroe Lizzo steekt luisteraars therapeutisch een hart onder de riem

Zelfbewust klinkt ze op opening The sign, waarin haar postuur (I know you see me comin’ ‘cause I'm thick) juist wordt ingezet als troef. In het titelnummer steekt Lizzo mensen haast therapeutisch een hart onder de riem die om welke reden dan ook worstelen met zichzelf en weinig eigenwaarde hebben: ‘In case nobody told you today/You’re special/In case nobody made you believe/You’re special’.