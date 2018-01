Boef blijft welkom op festivals en bij sponsor ondanks 'hoeren'-uitspraak

Nederland was gisteren in rep en roer nadat Boef drie vrouwen die hem tijdens de jaarwisseling een lift hadden gegeven 'hoeren' noemde. Er werd massaal tot een boycot opgeroepen. Qmusic-dj Mattie Valk en de Vlaamse dj Karolien Debecker weigeren zijn muziek nog te draaien en CDA-kamerlid René Peters roept eigenaren van clubs op om rapper Boef niet meer te boeken voor optredens.



Toch blijken de verschillende boycots nog geen grote gevolgen te hebben. Zo staat de 24-jarige rapper op 20 januari op het evenement Noorderslag en is hij dezelfde avond ook geboekt in de grootste discotheek van Nederland: Time Out. Beide organisaties laten de optredens doorgaan. ,,We houden het in de gaten en zijn het niet eens met zijn uitspraken, maar cancelen heeft voor ons ook grote gevolgen", aldus een woordvoerder van Time Out. Peter Sikkema van Noorderslag laat weten aan het publiek te denken. ,,We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij."