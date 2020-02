Boeiende kruistocht van een apotheker had bondiger verteld mogen worden

Documentaireseries over waargebeurde verhalen zijn al lang geen uitzondering meer. Amerikaanse docu's hebben meestal eenzelfde opbouw, waarbij de hoofdrolspelers en deskundigen aan het woord komen, afgewisseld met echte beelden. The Pharmacist vormt wat betreft die opzet geen uitzondering. Hoewel de serie maar vier afleveringen heeft, is het toch doorbijten. Hoe interessant het ook is om de kruistocht te volgen van een apotheker tegen een arts die gevaarlijke medicijnen voorschrijft alsof het M&M's zijn. Wat ook niet helpt is dat de eerste aflevering vrijwel in zijn geheel gaat over de moord op zijn verslaafde zoon, die werd doodgeschoten toen hij bij een dealer crack kocht. De vader beet zich net zo vast in die zaak als in zijn strijd tegen het veel te gemakkelijk verschaffen van het gevaarlijke middel Oxycontin. Hij bereikte veel met zijn obsessieve kruistocht, in heel de VS, maar toch blijft het gevoel knagen dat het allemaal wel wat beknopter had kunnen worden verteld. -Alexander van Eenennaam