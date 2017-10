Boek over Bas Nijhuis vanuit het niets op 3 in Bestseller Top 60

‘Niet zeiken, voetballen’ is binnen anderhalve week al toe aan de vierde druk. Die spectaculaire ontwikkeling valt samen met de positieve recensies. ‘Een geweldig boek, ik heb er hard om moeten lachen’, zei Matthijs van Nieuwkerk vorige week in De Wereld Draait Door. In de 304 pagina’s tellende pil, op de markt gebracht door Overamstel Uitgevers/Voetbal Inside, doet Bas Nijhuis – de meest besproken arbiter van Nederland – een boekje open over de communicatie met spelers, trainers, toeschouwers, bestuursleden en assistenten. De internationaal topscheidsrechter, bekend om zijn voorkeur voor ‘mannelijk’ voetbal, neemt de lezer letterlijk mee naar de sfeer en dynamiek van stadion, kleedkamer en voetbalveld. Het levert een uniek en onthullend inkijkje op in de wereld van de arbitrage.

Wereldsterren

,,Dat voetbal amusement is, beseft Nijhuis als de beste”, schrijft Willem van Hanegem in zijn voorwoord. Het boek bevat even informatieve als hilarische anekdotes over wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Mesut Özil en Nederlandse spelers en trainers als Jaap Stam, Mark van Bommel, Theo Janssen, Memphis Depay, Dick Advocaat en Louis van Gaal. Verder gaat Nijhuis in op de 10-0 zege van PSV tegen Feyenoord, de bizarre aanval van een Ajax-hooligan op AZ-keeper Esteban, het afscheid van Vitesse-icoon Theo Bos, het ‘Hawkeye-doelpunt’ van Jeroen Zoet, de sensationele bekerwinst van PEC Zwolle op Ajax en de door matchfixing ontsierde wedstrijden die hij floot. En op de beledigingen en bedreigingen waaraan hij met grote regelmaat wordt blootgesteld. Nijhuis die vorige week nog in de clinch lag met Ronald Koeman, fluit morgenavond de bekerwedstrijd tussen FC Volendam en PSV. Zondag is hij de leidsman bij Sparta - FC Groningen.