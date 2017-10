Boek van Astrid Holleeder wordt Amerikaanse televisieserie

De entertainmentwebsite noemt het boek 'het ongelooflijk maar waargebeurde verhaal van Holleeders leven als jongste zus van Willem Holleeder, Nederlands beruchtste crimineel.' De producenten zouden Judas in een verklaring beschrijven als 'een verhaal over familie, verraad en de ontwikkeling van een vrouw die het ondenkbare wist te ontgroeien.'

Volgens Deadline is er flink gestreden om de rechten van Judas, dat in Nederland het bestverkochte boek van 2016 was. Uiteindelijk trokken productiemaatschappijen Atlas Entertainment en Amber Television aan het langste eind. Atlas produceerde een van de hitfilms van dit jaar, Wonder Woman. Amblin is het productiehuis achter onder meer series The Americans en Bull.