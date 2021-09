Boekenprogramma Brommer op zee trekt amper bekijks: 56.000 kijkers

Presentatoren Wilfried de Jong en Ruth Joos interviewen in het programma Brommer op zee schrijvers over hun recent verschenen werk. Gisteravond schoven Herman Koch, Mariken Heitman, Susan Smit en Joost Oomen aan, maar weinig mensen zullen daar wat van mee hebben gekregen. Met 56.000 kijkers zorgde het boekenprogramma voor een dip in de programmering. Ter vergelijking vorige week trok een natuurserie over Afrikaanse dieren bij een oase vier keer zoveel kijkers.



In België, waar het programma ook op Canvas te zien was, is inmiddels de stekker uit Brommer op zee getrokken. In het voorjaar werden de eerste acht afleveringen uitgezonden bij de zuiderburen, maar daar blijft het bij. Het boekenprogramma scoorde daar rond de 40.000 kijkers. Te laag, oordeelde ze. ,,Dan moet je conclusies durven trekken. We gaan onze middelen gebruiken om een ander format te zoeken", reageerde de Belgische omroep.



Het programma staat overigens op een erg moeilijk tijdstip. Zo staan onder meer kijkcijferknallers Heel Holland Bakt, Expeditie Robinson en Miljoenenjacht gedeeltelijk gelijktijdig in de tv-gids.