Boer Geert Jan vindt liefde in de sneeuw en Gordon slaapt niet meer alleen

Shoppende Enzo Knol bij woonwinkel leidt tot commotie

14 januari Ondanks corona toch een nieuwe bank kopen die je zelf hebt kunnen uittesten? Geen enkel probleem. De populaire vlogger Enzo Knol laat in Ter Aar zien hoe je zoiets aanpakt. Maar de pret is van korte duur; het is volgens de gemeente Nieuwkoop verboden.