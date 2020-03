Boer Geert Jan wijst Jacqueline op haar lippenstift: ‘Het ziet er wat dementerend-achtig uit’

Redactie De Wereld Draait Door deelt geheim: dit had de kijker zes jaar lang niet door

17:17 Trouwe kijkers van De Wereld Draait Door hebben zes jaar lang niet gemerkt dat een klein, geel diertje onderdeel is geweest van de show. Vormgever Thijs blijkt al die tijd in het diepste geheim gele badeendjes in het decor te hebben verstopt, zo verklapte de redactie van het programma van Matthijs van Nieuwkerk vandaag, de dag dat de show voor het laatst te zien is.