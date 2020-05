Boer Geert vindt na Angela en Wendy de liefde bij Ingrid: ‘Het gaat keigoed, prima’

3,8 miljoen mensen zagen zondag in de seizoensafsluiter hoe Geert met Yvon Jaspers terugblikte op zijn BZV-avontuur. De 52-jarige akkerbouwer kwam er tijdens de citytrip naar Malta achter dat hij en Angela geen toekomst samen hadden. Ze miste dan ook de ‘wow-factor’.



Geert had niet verwacht dat de datingshow zoveel impact zou hebben, geeft hij toe aan de KRO-NCRV. ,,Zeker op social media, de reacties. Sommige zijn keigoed, sommige zijn minder. De uitzendingen zijn nu afgelopen, maar die reacties lopen de hele week nog wel door. Al met al ben ik blij.’’



De boer zegt een ‘zelfverzekerder persoon’ te zijn geworden nu hij opnieuw verliefd is. ,,Met Wendy is het alweer uit’', legt hij uit. ,,Ik ben nu met Ingrid. Zij heeft mij onlangs een keer een berichtje gestuurd dat ze mij heel leuk vond. En zo is het gekomen. Ze had mij gezien en me een aantal weken gevolgd op televisie, in het programma. Ze kon het toch niet laten mij een bericht te sturen. En zo is dat gekomen. Het gaat keigoed. Prima.’’