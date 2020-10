Boer Hans deed alsof vierde zwangerschap truc was: ‘Pakte lepel en zei simsalabim!’

Dat zegt Hans (38) op de website van KRO-NCRV. Toen het stel zelf net wist dat Audrey zwanger was, vroeg een van hun zoons aan de ontbijttafel uit het niets of er een baby in haar buik groeide. Daarop besloot Hans zijn kinderen Roan (7), Jurre (6) en Silke (2) te foppen en nam hij een pollepel ter hand om zijn geliefde zwanger te ‘toveren’.



,,Ik zei: dat heb ik ook bij jullie gedaan. Het zal mij verbazen als het niet zo is.’’ Enkele weken later vertelden ze dat ze truc had gewerkt. ,,Ze geloofden het niet helemaal. Dat was wel leuk’’, aldus Hans. Het stel verwacht wederom een meisje, waarmee de teller straks staat op twee jongens en twee meiden.



De toekomstige opvolging bij zijn Limburgse gerberakwekerij lijkt in elk geval geregeld. ,,Ja goed, vier stuks, dus die kans is wel groter geworden. Tegenwoordig nemen ze natuurlijk niet altijd standaard het bedrijf over. We wachten het wel af, maar het zou mooi zijn.’’