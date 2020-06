Boer Jan is niet alleen een vrouw, maar ook een dochter rijker

boer zoekt vrouw‘Wat een stakker’, dacht Pauline in 2008 toen ze boer Jan op de BZV-Afterparty zag zitten, nadat zijn zoektocht naar de liefde mislukte. Niet wetende dat slechts dertig minuten later de vonk tussen haar en Jan zou overslaan. ,,Ik wist gewoon binnen een halfuur: dit is hem”, blikte Pauline vanavond terug in de laatste Boer zoekt Vrouw -special.

Boer Jan nam in 2008 deel aan het populaire datingprogramma. Samen met zijn moeder woonde hij in Friesland op een boerderij. Ondanks dat Jan het wel zag zitten met Siepie, haakte zij bij nader inzien toch af. En dus bleef de Friese boer alsnog alleen achter. Ook Pauline, die eigenlijk was gekoppeld aan varkensboer Gerard, vond niet de liefde in het programma.



De twee hadden dan ook totaal niet verwacht dat de vonk juist tussen hen zou overslaan. ,,Het eerste wat ik dacht was: ah, daar heb je die stakker. Ik ga even een biertje met hem drinken”, grinnikte de Rotterdamse Pauline vanavond in de uitzending. En wat uitliep op een gesprek uit ‘medelijden’, mondde razendsnel uit in verliefdheid. ,,Het was gewoon binnen no time duidelijk: dit klopt.” Na zes maanden besloten de tortelduifjes om samen te gaan wonen en dus lieten Pauline en dochter Emma de havenstad achter om bij Jan in te trekken.

Dat samenwonen ging niet zonder slag of stoot. Jan en zijn moeder moesten wennen aan een puberend meisje in huis en moeder en dochter moesten andersom ook wennen aan de nieuwe gezinssamenstelling. Inmiddels is het stel alweer 12 jaar gelukkig en heeft Emma Jan zelfs als haar vader omarmd. Iets dat hem toen ontroerde, maar ook in de uitzending van vanavond weer tranen bezorgde. ,,Ze voelt echt als een dochter”, vertelde Jan met een brok in zijn keel.



De afgelopen jaren waren echter niet gemakkelijk voor het stel. Jans moeder overleed op 90-jarige leeftijd en ook financieel ging het hen niet voor de wind. Ondanks die tegenslagen, is de liefde tussen Pauline en Jan sterker dan ooit. ,,Dat het nu gewoon nog intenser is dan het al was, dat vind ik ook heel verrassend.”

