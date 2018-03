Boer Teus opnieuw vader

,,We wilden graag een tweede kindje, dus we zijn er dolgelukkig mee”, laat de melkvee- en schapenboer op de website van Boer zoekt Vrouw weten.

Pam was twee weken over tijd. Uit voorzorg werd Floris geboren middels een keizersnede. Ook Sam werd geboren met een keizersnede, maar toen wisten Teus en Pam niet precies wat er ging gebeuren. Dit keer waren ze beter voorbereid. ,,Maar het blijft een operatie, dus dat is altijd spannend”, aldus Teus die vindt dat Floris heel erg op zijn broer lijkt. Of hij al iuets weg heeft van zijn vader, durft Teus zelf niet te zeggen. ,,Dit zien we pas over een aantal jaar. Hij heeft wel het bolle koppie die ik ook heb, maar dat hebben alle baby’s volgens mij”, glimlacht hij. De Boer zoekt vrouw-baby-teller staat inmiddels op 67.