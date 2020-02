Boer Zoekt Vrouw-babe Annemiek ziet vogelspotter Paul wel zitten

Volgens het reglement van Boer Zoekt Vrouw mocht Annemiek slechts tien mannen uitkiezen voor een speeddate. Eén van de gelukkigen is Paul, die voor de gelegenheid met de boerin aan een picknicktafel wordt gezet. In een preview van de uitzending van zondag is te zien hoe Annemiek zich met een glimlach afvraagt hoe Paul toch aan zijn vogelspotpassie komt.



,,Eigenlijk via mijn vader wel’’, antwoordt Paul ietwat zenuwachtig. Zijn lievelingsvogel is de zeearend. ,,Ik heb gehoord dat ze ganzen opeten’’, reageert Annemiek. ,,Dus ik wou er graag één bij mij thuis. Dat lijkt me handig.’’ Paul snapt haar. ,,Als jachtvogel, dat hij alle ganzen even komt brengen.’' Van Annemiek hoeft haar toekomstige man de boerderij niet te runnen.



Of Cupido daadwerkelijk raak schiet tussen de twee, wordt komend weekend duidelijk. Dan is ook te zien hoe boer Geert Jan erop los flirt met zijn date Mieke. ,,Ik ben helemaal in love’’, verzucht ze als ze Geert Jan slechts een paar minuten gezien heeft. Ook de boeren Geert, Bastiaan en Jan worden gevolgd in hun zoektocht naar de liefde.