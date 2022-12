Boer zoekt vrouw-Elise: ‘Ik zou zo weer bevallen’

Elise Epker, bekend van haar deelname aan Boer zoekt vrouw, zou ‘zo weer bevallen’. Dat schrijft ze vandaag in een bericht op Instagram, waarin ze stilstaat bij haar 1 maand oude zoontje Luca. ‘Het was geen pretje aangezien meneer als sterrenkijker geboren werd, maar hij is het zó ongelofelijk waard.’

Epker maakte eind november bekend zoontje Luca op de wereld te hebben gezet. Ze had een pittige zwangerschap achter de rug, waarin ze onder meer kampte met zwangerschapsvergiftiging. Toch zou Epker niet meer zonder de kleine man kunnen, schrijft ze vandaag. Ze stelt dan ook dat de eerste weken ‘voorbij zijn gevlogen’, ondanks het gestuntel met ‘voeden en verschonen’. Epker heeft inmiddels haar draai weten te vinden en weet precies wanneer het ventje honger heeft.

‘Luca heeft altijd precies honger als ik wil eten. Toen ik deze week een keer om 15.30 uur nog eens ging ontbijten, bedacht ik dat dit wel anders moet. Voor mezelf zorgen is ook een prioriteit en indirect ook voor hem, aangezien hij gevoed wordt vanuit mijn lichaam’, blikt Epker terug. En het huishouden bijhouden? Ook dat bleek ze iets te enthousiast te hebben ingeschat. ‘Ik ben op sommige dagen al blij als ik even rustig, zittend wat kan eten. Elke dag is anders... de ene dag lukt er meer dan de andere dag. Iets met niet te veel verwachten... wat lukt, lukt... wat niet lukt.. Niet.’

Volgens Epker kun je als moeder ‘niet anders dan continu tekortschieten’, al geeft ze er wel een positieve draai aan. ‘Die ballen kunnen niet allemaal omhoog blijven en dat vraagt wel wat flexibiliteit en acceptatie om te beseffen dat je niet meer kunt doen dan je best... en dat dat goed genoeg is.’

Alle clichés zijn bovendien waar, kan Epker beamen. ‘En wat ze zeggen is echt zo: ik zou zó weer bevallen. Het was geen pretje aangezien meneer als sterrenkijker geboren werd, maar hij is het zó ongelofelijk waard’, besluit ze.



Hoewel Elise Epker niet de liefde vond bij boer Bastiaan heeft haar liefdesleven uiteindelijk een goed einde gekregen. Ze is nu al ruim drie jaar gelukkig met haar vriend Jonathan.

