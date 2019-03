Boerin Bertie Steur wordt definitief Statenlid in provincie Zeeland

Steur zat tussen 2002 en 2006 in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Ze zit de komende jaren ook in het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen. Afgelopen vrijdag, toen de uitslag nog niet definitief was maar de kans dat Steur een zetel zou krijgen zeer aannemelijk was, vertelde ze al blij te zijn met haar politieke toekomst. ,,Het ging me er eigenlijk alleen om dat de partij genoeg stemmen kreeg en nu heb ik er per ongeluk zelf heel veel gekregen”, vertelde ze. Hoewel het voor de boerin een onverwacht komt, is ze zeker van plan om zitting te nemen in de Provinciale Staten. ,,Ik heb begrepen dat ik het naast mijn werk kan doen, dus we gaan het wel zien”, aldus Steur.