Boerin Steffi en Roel verwelkomen tweede kindje en geven hem schattige bijnaam

‘Met Jop gaat het heel goed’, laten de twee weten via de website van de show. ‘Hij drinkt goed, slaapt goed en is heel tevreden.’

De baby heeft ‘grote handen en voeten’, aldus het koppel. ‘Dus we noemen hem nu al ‘de joekel van Boekel.’ Jop is het broertje van Sterre Yvon Madelon, die begin 2021 werd geboren en vernoemd is naar Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers. ‘Sterre is superlief voor Jop’, zegt het stel. ‘Heel schattig om te zien.’

Volledig scherm De kleine Jop van boerin Steffi en Roel. © Privéfoto, via KRO-NCRV

Hengstenhouder Steffi en haar Roel kunnen hun geluk niet op. ‘Als gezin zitten we nu in een soort bubbel. We zijn ons heel bewust van wat we momenteel mee mogen maken met z’n vieren.’ Steffi vergeet nooit hoe gezegend ze is, zei ze al toen ze eerder haar zwangerschap aankondigde. ‘We zijn ons ervan bewust dat dit alles behalve vanzelfsprekend is voor velen. We zijn dan ook mega blij en meer dan gelukkig dat dit wederom ons gegund is.’

Het regent felicitaties op sociale media, onder meer van Jaspers. ‘Ja daar is hij!’ schrijft ze. ‘Geweldig! Hoera! Welkom op de wereld lieve Jop! Je hebt prachtige ouders uitgekozen en de liefste zus die je je wensen kan!’

