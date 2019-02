Boete dreigt voor avonturier Bear Grylls om koken kikker

Australi­sche Songfesti­val-hunk op één in iTunes na Voi­ce-optreden: ‘Onwerke­lijk’

De Australische zanger Guy Sebastian (37) kan nauwelijks geloven dat zijn nieuwe single op één staat in de Nederlandse iTunes Top 100, de lijst met de meest gedownloade liedjes. De artiest, vooral bekend vanwege zijn deelname aan het Songfestival in 2015, zong Before I go gisteravond bij The voice of Holland. Hij kan zijn Hollandse fans niet vaak genoeg bedanken. ,,Dit komt door jullie.''