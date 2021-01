Boete voor piloot om fotosessie voor Het Perfecte Plaatje boven Lelystad

Een 55-jarige man is door de rechter veroordeeld tot een geldboete, omdat hij als gezagvoerder in een speciaal vliegtuig boven Lelystad vloog waaruit foto’s werden gemaakt, terwijl dat niet mocht. Hij vloog onder meer met BN’ers die aan het tv-programma Het Perfect Plaatje meededen.

De man heeft een boete opgelegd gekregen van in totaal 1700 euro, waarvan 950 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Het bedrijf waarvoor hij vloog, heeft een geldboete opgelegd gekregen van 4250 euro, waarvan 2500 euro voorwaardelijk.

Drie piloten vlogen op 26 september 2018 samen met vier bekende Nederlanders - Patty Brard, Jim Bakkum, Ryanne van Dorst en Herman den Blijker - in speciale lichtgewichtvliegtuigen, zogenoemde Micro Light Aeroplanes (MLA). Ze vlogen tegelijkertijd in het luchtruim boven Lelystad. Tijdens de vlucht moesten de BN’ers foto’s maken terwijl in formatie werd gevlogen.

Deze foto’s waren vervolgens te zien in Het Perfecte Plaatje. De verdachte was gezagvoerder van één van de MLA’s en regelde de vluchten van tevoren met de tv-producent. Een half jaar later organiseerde de gezagvoerder nog een soortgelijke shoot maar dan zonder BN’ers.

Te zwaar

Bij een controle van de luchtvaartpolitie achteraf bleek toen dat de vliegtuigen ten minste 500 kilo wogen, meer dan de toegestane 472,5 kilo. ,,Voor dit type vliegtuig is zogenoemd luchtwerk niet toegestaan, zoals vluchten met een fotografisch of commercieel doel”, stelt de rechtbank. ,,Dat betekent niet dat je nooit eens een foto mag maken in zo’n vliegtuig, maar er mag niet in gevlogen worden met als doel fotografie. Hierdoor is zowel het bedrijf als de gezagvoerder in overtreding. Ook het feit dat de vliegtuigen op 7 april 2019 te zwaar bleken, wordt het bedrijf en de verdachte aangerekend.”

Dit seizoen stonden Stefano Keizers en Bibi Breijman in de finale van Het Perfecte Plaatje:

