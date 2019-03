Boete voor talkshow Jinek na overtreding Mediawet met fitnessapparaat Wendy

De KRO-NCRV moet een boete van 20.000 euro betalen vanwege overtreding van de Mediawet in de talkshow van Eva Jinek. Dat heeft het Commissariaat voor de Media besloten. Het gaat om een aflevering van juli vorig jaar waarin toenmalig RTL4-programmadirecteur Erland Galjaard uitvoerig over een commercieel product sprak.

In de betreffende aflevering had Galjaard (54) - de echtgenoot van presentatrice Wendy van Dijk - een fitnessapparaat bij zich en demonstreerde hij het item in een filmpje. Het om een zogenoemde disq-trainer die Wendy al geruime tijd promoot met trainer Rob Boekema. Ook haar broer Mike, Galjaard en een groot aantal BN’ers gebruiken het ding.

De overtreding betrof een zogeheten vermijdbare uiting, stelt het commissariaat. ,,Volgens de Mediawet is het niet toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Het Commissariaat is van oordeel dat hier in de betreffende uitzending van Jinek sprake van was.”

Het Commissariaat heeft de handhaving op ‘vermijdbare uitingen’ opgevoerd, nadat de laatste jaren steeds meer overtredingen werden geconstateerd. In 2018 zijn de publieke omroepen uitgebreid voorgelicht over dit aspect van de Mediawet en kondigde het Commissariaat striktere handhaving aan. Onlangs legde het Commissariaat ook aan AVROTROS een boete op wegens een vermijdbare uiting. Dat betrof toen het programma Gorts Wijnkwartier. Hierin droeg presentator Ilja Gort een T-shirt dat ook in zijn eigen webshop verkrijgbaar was.

De KRO-NCRV laat in een reactie weten bezwaar te maken tegen het jongste besluit. .,,Wij vinden het jammer dat onverwachte uitspraken over een product die gedaan zijn in de uitzending van Jinek hebben geleid tot deze boete van 20.000 euro. In een liveprogramma, zoals Jinek is, doen zich soms onvoorspelbare dingen voor die je niet altijd kunt voorkomen”, aldus de omroep. Galjaard is inmiddels gestopt bij RTL4 en gaat aan de slag bij Talpa Network van John de Mol.

