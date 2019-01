Bohemian Rhapsody brengt recordopbrengst op van 17 miljoen

Bohemian Rhapsody staat na twaalf weken nog steeds op de eerste plaats van best bezochte films in de Nederlandse bioscopen en trekt nog steeds volle zalen. De rest van de top 5 van best verdienende bioscooptitels aller tijden in Nederland bestaat uit Skyfall (2012), Avatar (2008), Spectre (2015) en Titanic (1998). Het epos van regisseur James Cameron over de noodlottige reis van het legendarische cruiseschip bracht voor de bioscopen 25,8 miljoen euro in het laatje.

De best bezochte bioscoopfilms in Nederland aller tijden blijven voorlopig Gone with the Wind (ruim 3 miljoen mensen in 1939), Turks Fruit (3,3 miljoen in 1972), Titanic, Irma la Douce (3,6 miljoen in 1965) en The Sound of Music (bijna 4 miljoen mensen in 1965).