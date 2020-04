Bollywood-ster Rishi Kapoor (67) overleden

Kapoor kwam gisteren in een ziekenhuis in Mumbai terecht. De acteur leed aan kanker sinds 2018, en had ademhalingsproblemen. Hij was al een aantal keer eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar deze keer bleek de acteur niet te kunnen herstellen.

Voor zijn dood maakte Kapoor nog bekend dat hij in een Bollywood-remake zou spelen van de Amerikaanse komediefilm The Intern.

Gisteren overleed een andere Bollywood-ster aan kanker: Irrfan Khan. Hij was 53 jaar en overleed in bijzijn van zijn familie. In het westen vergaarde Khan roem door rollen in films als Slumdog Millionaire, The Amazing Spider-Man, Life of Pi en Jurassic World.