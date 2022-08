Bom ontploft in B&B van Astrid: 'Dit is mijn grens en daar ga jij niet overheen’

B&B Vol LiefdeDe bom is gebarsten in de Oostenrijkse bed en breakfast van Astrid. Het was Harmjan die in de ogen van Astrid voor de tweede keer een misstap had begaan. Hij zou haar afschilderen als een bitch en bovendien niet luisteren naar wat zij hem had opgedragen. Iets waar de b&b-eigenaresse absoluut niet van gediend is. ,,Ik voel me iedere keer neergezet als een bitch en als een kenau, en daar heb ik gewoon geen zin in.”

Harmjan lijkt op het moment weinig goed te kunnen doen bij Astrid. Gisteravond schotelde hij haar, haar kinderen en haar andere gast Ruud een pasta voor. Die bleek iets te pittig te zijn uitgevallen. En dat terwijl Astrid hem nog zo had gezegd niet te veel kruiden te gebruiken. Niet veel later vond er weer een kleine aanvaring plaats, toen Harmjan en Ruud een trampoline in elkaar wilden zetten. De mannen hadden ‘echt geen hulp’ van Astrid nodig, maar de manier waarop Harmjan dat duidelijk maakte aan haar, schoot bij Astrid in het verkeerde keelgat.

De volgende morgen deed Astrid haar verhaal bij de oppas. Vlak daarvoor had ze - tijdens het ontbijt - teruggeblikt op de twee gebeurtenissen. Ze voelde zich te kakken gezet, gaf dat aan, maar ‘vloog even uit de bocht’. ,,Toen wilde ik weglopen en toen wilde Harmjan mij vastgrijpen.” Dat bleek een foute zet. ,,Dat klinkt lelijk, maar dat wil ik gewoon niet. Als ik weg wil, wil ik weg. Punt.”

Astrid dacht een reden te hebben gevonden waarom zowel Harmjan als Ruud haar tegen hadden gesproken. ,,Omdat ik misschien een sterke vrouw ben, denken ze dat ze alles kunnen zeggen.”

Bitch

Voor de tweede keer in korte tijd besloot Astrid Harmjan apart te nemen. Ze zat niet specifiek in over de teveel gebruikte kruiden of het in elkaar zetten van de trampoline, maar wél over het feit dat Harmjan haar had afgekapt, naar haar had geschreeuwd en haar had willen vastgrijpen. ,,Weet je, ik voel me iedere keer neergezet als een bitch en als een kenau, en daar heb ik gewoon geen zin in. Als je met mij wil praten of iets te zeggen hebt, dan kun je dat gewoon zeggen, maar vastpakken, daar heb ik gewoon geen zin in.”

Harmjan bekeek de situatie net even iets anders. ,,Wat er gisteravond gebeurd is met betrekking tot jou in de rede vallen, had helemaal niets te maken met niet gerespecteerd of niet gewaardeerd worden”, legde hij aan Astrid uit. Hij had juist willen aantonen dat Ruud en hij - de stoere kerels - het wel samen konden oplossen. ,,Het domme vrouwtje en de stoere mannen”, kaatste Astrid terug. ,,Ik heb daar gewoon geen zin in. Ik heb er geen zin in dat er geschreeuwd wordt tegen mij. Ik wil ook dat er naar mij geluisterd wordt. En dan zeg je later: ‘ik zat je een beetje te stangen’. Het was voor mij meer dan stangen.”

Astrid hoopte dat ze duidelijk was geweest tegenover Harmjan. ,,En dan ben ik nu weer de kenau. Dat is allemaal prima. Maar daar pas ik voor. Dus ik ga nu naar binnen en eten met m’n kinderen”, zei de b&b-eigenaresse, terwijl ze zich omkeerde en wilde weglopen. Voor Harmjan was het gesprek echter nog niet klaar en dus riep hij Astrid terug. Dat was het moment dat de bom barstte. ,,Ik geef toch mijn grens aan of niet?!”, schreeuwde ze het uit. ,,Ik ga even naar mijn kinderen. Dit is mijn grens en daar ga óók jij niet overheen!”

Volledig scherm Astrid in B&B Vol Liefde © RTL

Einde

De aanvaring met Astrid maakte dat Harmjan zijn aanwezigheid niet meer zag zitten. In gesprek met Ruud kaartte hij aan dat het misschien beter zou zijn als hij zou vertrekken ,,Dan komt er meer rust”, luidde het idee. Ruud wist hem tegen te houden en raadde hem aan om het op een later moment met Astrid uit te praten.

Dat deed Harmjan. Hij zei sorry, maar ook Astrid bood haar excuses aan dat ze was weggelopen. De Groningse vrachtwagenchaffeur wilde de woordenwisseling afsluiten middels een knuffel, maar daar stond Astrid nog even niet voor open. Het enige wat ze nu van hem verlangde was dat hij mee zou gaan om een frietje te halen. ,,Tot zo”, besloot ze met tranen in haar ogen.

