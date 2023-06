Bondskanselier Olaf Scholz volgt nieuws over Rammstein op de voet en hoopt op ‘opheldering’

Geraldine Kemper voor het eerst open over verslaafde vader: ‘Hij liet het spul gewoon zien’

Geraldine Kemper heeft voor het eerst gepraat over haar inmiddels overleden vader. In gesprek met Raven van Dorst in Boerderij van Dorst vertelde de presentatrice woensdagavond dat haar vader verslaafd is geweest aan heroïne. 'Hij heeft zijn hele leven vergooid aan de verboden vruchten.’