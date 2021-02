Bono weerde knappe jongens uit voorprogramma vanwege ‘stoute’ dochter

Dat vertelt Eve Hewson (29), de tweede dochter van Bono en zijn vrouw Ali, vandaag aan het tijdschrift Town & Country. ,,We waren stout met zijn tweeën’’, zegt de Ierse over zichzelf en haar zus Jordan (31). ,,In mijn tienerjaren kwam er een moment dat mijn vader geen knappe bands meer kon inhuren voor voorprogramma’s. Hij had zoiets van: geen jongens van in de twintig meer, in godsnaam!’’