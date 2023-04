Bookmakers voorspellen uitschakeling Mia Nicolai en Dion Cooper op Songfestival, deze landen doen het wel goed

In eerste instantie leken de vocaal matige optredens van Mia en Dion tijdens de Eurovisie-concerten weinig invloed te hebben op de bookmakers. Na hun onzuivere zangdebuut in Madrid en de aandacht die daarmee gepaard ging, stegen ze zelfs even door naar de 14de plek . Maar nadat het in Amsterdam wederom misging en de negatieve aandacht die daarop volgde, zijn de twee nu op plek 20 terug te vinden. Zorgelijker: bij de eerste halve finale staan ze op de 11de plek, wat uitschakeling zou betekenen.

De loting dit jaar zit ook niet mee voor Nederland. Vrijwel alle topfavorieten zijn terug te vinden in de eerste halve finale. Zweden, Finland, Noorwegen en Israël zijn bij de bookmakers de best scorende landen die niet automatisch geplaatst zijn voor de finale en zitten allemaal in dezelfde halve eindstrijd als Mia en Dion. Concurrenten voor de finaleplek als Zwitserland, Kroatië en Portugal scoren wel stabiel of stijgen zelfs iets bij de wedkantoren. Enigszins hoopgevend is nog dat de landen die onder Nederland te vinden zijn, vrijwel geen kwalificatiekansen worden toegedicht.