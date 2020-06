Bordjes in Beatles-straat Penny Lane beklad bij slavernijprotest

Activisten hebben alle straatnaambordjes in Penny Lane in Liverpool, bekend van het nummer van The Beatles, beklad. Zelfs het straatnaambordje waar ex-Beatle Paul McCartney in 2018 zijn handtekening op zette, moest het ontgelden, al is dat beschermd door een doorzichtig scherm.