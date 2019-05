Borsato werkt op nieuwe single samen met Armin en Davina

Hoe het danst is de eerste van een serie nieuwe samenwerkingen die de zanger samen met zijn vaste schrijfpartner John Ewbank doet om te vieren dat ze al dertig jaar samen muziek maken. De nummers met andere artiesten brengen ze de komende tijd uit. ,,Duetten en samenwerkingen lopen als een rode draad door mijn carrière. Ik kan niet wachten om er nog veel meer te mogen doen”, aldus Marco. ,,We beginnen met Armin van Buuren die ik enorm hoog heb zitten als één van de beste dj's ter wereld en Davina Michelle, die de afgelopen tijd bewezen heeft één van de grootste Nederlandse zangtalenten te zijn. Ik ben heel blij dat ze mij zullen vergezellen op het podium van De Kuip.”

Armin kijkt ernaar uit om het podium met Marco te delen. ,,Ik denk dat we met het trackrecord van Borsato vrij snel kunnen concluderen dat Marco een levende legende is. De aankomende reeks met vijf Kuip-concerten bewijst maar weer eens hoeveel mensen van Marco en z'n muziek houden”, zegt de dj. ,,Zelfs de grootste internationale artiesten verkopen in Nederland geen 5 stadions uit. Ik kan alleen maar met ontzettend veel bewondering naar hem kijken en heb geen moment getwijfeld toen hij me vroeg om mee te gaan naar De Kuip. Ook ik stond tijdens De waarheid als fan in de rij en wil dit nieuwe hoogtepunt in z'n carrière natuurlijk voor geen goud missen.”