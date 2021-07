Borsten-discussie losgebarsten in opvallend ‘bloot’ filmfestival

Paul Verhoeven had duidelijk geen zin in de Benedetta-persconferentie vanochtend. De eeuwig door de kerk én blote borsten gefascineerde regisseur oogde al bij binnenkomst vermoeid en zelfs een tikkie chagrijnig. Dat laatste komt misschien door de nogal wisselende reacties van ons rap recensies wegtikkende betweters. En dat ondanks een 10 minuten durende staande ovatie bij de eerste vertoning? Ach, die kreeg Sean Penn in 2016 ook met zijn van de armoedeporno vergeven The Last Face. Die staat inmiddels te boek als een van de slechtste festivalfilms ooit.

Ik trof één vijf sterren-oordeel, van de koninklijke BBC nota bene, maar enkele vakgenoten vinden Verhoevens waargebeurde lesbische nonnenepos maar een platte bedoeling. Ik kan er zelf ook maar niet echt enthousiast over worden (lees mijn column van gisteren). De cineast liet een journalist maar wat graag even weten dat de scène met het tot dildo gesneden Mariabeeld tijdens de galapremière ‘totaal níet’ tot verbaasde reacties leidde. In die zaal zaten nauwelijks critici. Broodnuchter: ,,Daar zat een gewoon publiek. Lijkt me wel even wat belangrijker toch?”

Uiteraard kwamen er vragen over de hoeveelheid vrouwelijk naakt en uiteraard had Verhoeven zich daarop voorbereid. Hij zwaaide trots met het boek van Judith C. Brown, een wetenschappelijk verslag van wat er eeuwen terug nou precies aan kinky taferelen plaatsvond in dat Italiaanse klooster. Alle handelingen staan er heel precies in beschreven. ,,Het is gewoon de geschiedenis. Vind ervan wat je vindt, maar de film blasfemie vinden, is echt belachelijk.” En over het vele naakt: ,,Vergeet niet dat mensen die seks hebben in algemene zin hun kleren uittrekken.”

Laten we even niet vergeten dat de beste man én 82 is én het debat over de huidige preutsheid inmiddels al zo’n duizend keer eerder voerde. Maar zijn vol verbazing zwangere opmerking dat vrouwen vroeger ‘toch ook geen enkele moeite hadden om topless op het strand te gaan liggen’, roept wél wat meer discussie op. Het laatste wat ik van Verhoeven vraag is zich meer ‘woke’ te gedragen, maar die uitspraak komt toch echt uit de mond van een oude vent. Ooit gehoord van mobieltjes die tegenwoordig zelfs foto’s kunnen maken? En van social media? Alles kan worden vastgelegd, gedeeld en als chantagemiddel worden ingezet.

Voor mijn gevoel is in deze editie van het festival iedereen minstens één keer naakt te bewonderen in Cannes (in de vertoonde films dan hè?!). Vanmiddag tijdens een interview met acteur Josh O’Connor (de jonge Prince Charles in het laatste seizoen van The Crown) en regisseur Eva Husson van de film Mothering Sunday was het ook weer onderwerp van gesprek. De film over een zeer seksueel geladen affaire in het Engeland van de jaren 20 bevatte naast borsten overigens ook een piemel, ik zeg het er maar even bij.

Bijna niemand die net intiem is geweest, kleedt zich direct weer aan, aldus Husson. ,,Je voert nog een gesprek op bed, loopt een beetje rond in je blootje en hebt misschien dan nóg een keer seks. Waarom zou ik die realiteit geweld aandoen?” Leuk gedachte-experiment: zouden we het van een vrouwelijke maakster beter kunnen hebben? En zouden we met een kerel achter de camera onmiddellijk de kreet ‘male gaze’ uit de kast hebben getrokken? Functioneel naakt in de filmkunst; waarom niet? Maar wat is functioneel? Laat ik het zo zeggen: in Benedetta vroeg ik me wel eens af waarom die nonnetjes alwéér in hun nakie ronddartelden.

Spannend: straks zie ik de nieuwe film van de eerder hier verguisde Sean Penn met zijn eigen dochter in de hoofdrol. Benieuwd of ze haar kleren mocht aanhouden van papa. Als ik binnenkom tenminste. Ik wacht nog in angst en beven (want de wachttijd van zes uur is al verstreken) mijn zoveelste coronatestuitslag af. En dat interview met Husson en O’Connor begon drie kwartier later dan gepland (iets wat je als journalist wordt geacht te slikken, net als het feit dat iedereen hier in de zaal een mondkapje moet dragen behalve de aanwezige cast en crew) waardoor ik een film miste. Ook al is het niet mijn schuld: niet komen opdraven of te laat afboeken - volgens mij heb ik me aan dat laatste al eens schuldig gemaakt - levert een strafpunt op. Bij twee penalty’s worden al je tickets ongeldig verklaard, klinkt het hier streng. Benieuwd of ik deze ‘cancel culture’ overleef.

Ik dacht net nog even na over wat Verhoeven eerder zei en volgens mij heeft hij gelijk. Ik trok voor het hebben van seks óók wel eens mijn kleren uit. Krijg nou tieten!