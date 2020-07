Boulevard-opmerking Zomergasten valt verkeerd bij Peter R. de Vries: ‘Spoor bijster’

‘Een genadeloos college over de kunst van het zwijgen’, vat De Volkskrant de Zomergasten-uitzending van gisteren samen. Voor het oog van 535.000 kijkers probeerde Abbring privézaken los te krijgen bij strafrechtadvocate Weski, zoals welke boeken ze voorleest aan haar kleinkinderen. Abbring ‘liep stuk op de muur’ rond de markante raadsvrouw, recenseert Het Parool: Weski liet vrijwel niets los.



Een sleutelzin in dat kader kwam twee uur na aanvang van het gesprek. ,,Inez, we zitten hier geen RTL Boulevard te maken’’, sprak Abbring, in de hoop haar gast wat meer open te breken. ,,Ik zou jou nooit vragen met wie je het bed deelt natuurlijk.’’



Die vergelijking schoot bij Peter R. de Vries, zelf vaak te zien in de showrubriek, in het verkeerde keelgat. Abbring, die in 2017 nog de prestigieuze Sonja Barend Award won voor haar interview met Eberhard van der Laan, was gisteravond volgens hem niet eens goed genoeg voor Boulevard.