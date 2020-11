Bowy op zoek naar de liefde in Temptation Island: ‘Misschien ga ik samen met mijn ouders kijken’

Als Temptation Island was zoals voorgaande jaren, had hij nooit meegedaan. De 28-jarige marketeer en dj Bowy van Dam uit Tiel is op zoek naar zijn ware liefde. ,,Ik ben de ideale schoonzoon’’, grapt Van Dam.



,,Na vijf jaar vrijgezel te zijn, heb ik het inmiddels wel gezien. Tinder had ik uitgespeeld. Met corona is het nu ook lastig om mensen te ontmoeten. Vroeger draaide ik op feestjes in het buitenland, waar ik mensen kon ontmoeten. Dat is er nu niet meer bij.’’