‘Door de uitzending van de moord op JFK vergat ik mijn frieten en brandde bijna mijn huis af’

Op Hoop Van Zegen

In de jaren 60 kwam het toneelstuk Op hoop van zegen op tv. Mijn aanstaande schoonmoeder was op 24 februari jarig en wilde het graag zien. De zus van mijn verloofde had als enige een tv, dus wij met z’n allen naar zijn zus, een straat verder, met gebak, drank en hapjes. In het donker (alleen een klein schemerlampje op de tv) keken wij naar het toneelstuk. De man van Kniertje was, zoals dat heette ‘op zee gebleven’ en Geert (gespeeld door Rudi Falkenhagen) nam als oudste zoon die taak in het gezin over. Een geweldig toneelstuk. Op 14 april 1966 zijn wij getrouwd en op 1 juli 1968 werd onze oudste zoon geboren. Hij heeft zijn naam te danken aan die stoere Geert die al 53 jaar met die naam door het leven gaat.

Riet Vermeulen-Evers (78), Oosterhout