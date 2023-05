Iconisch hotel uit films Wall Street en Maid in Manhattan wordt opvangcentrum voor migranten

Het iconische Roosevelt Hotel in New York, dat nog dienst deed als decor voor de films Wall Street uit 1987 en Maid in Manhattan , zal voortaan dienst doen als een opvangcentrum voor migranten met kinderen. Dat kondigde burgemeester Eric Adams zaterdag aan.

Dit voormalige luxehotel aan 45th Street in Manhattan, op een steenworp afstand van Fifth Avenue en het beroemde Grand Central Station, staat al bijna drie jaar leeg als gevolg van de coronacrisis. Nu krijgt het dus een nieuw leven, onder meer als opvangcentrum voor migranten. Er zal ook een ‘Emergency Humanitarian Response and Relief Centre’ worden gevestigd, dat allerlei diensten zoals medische en juridische hulp aanbiedt.

Overbevolkte opvangcentra

New York kampt met een forse instroom van migranten: tot zo’n 1.000 mensen per dag. Zo’n 30.000 verblijven in opvangcentra in de stad, maar die zijn overbevolkt en dus zoekt de overheid naar extra plaatsen.

Het Roosevelt Hotel telt 1.000 kamers, waarvan het in eerste instantie 175 kamers voor gezinnen met kinderen ter beschikking stelt, en op termijn 850. Daarnaast worden een 100-tal kamers voorzien voor tijdelijke opvang van migranten die naar andere staten verhuizen. De maatregel zou voor drie jaar gelden en zo’n 225 miljoen dollar kosten, berichten lokale media.

De VS vrezen bovendien dat de instroom van migranten nog zal toenemen nu de noodmaatregel Title 42, waardoor grenswachters mensen zonder papieren om gezondheidsredenen konden terugsturen, is opgeheven. De maatregel werd oorspronkelijk ingevoerd in maart 2020 om de verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan.