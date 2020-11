Omdat Margriet van der Linden die ene vraag niet stelde, doe ik het maar

Tweede seizoen voor serie All Stars & Zonen

11 november Regisseur Jean van de Velde gaat een tweede seizoen van de serie All Stars & Zonen maken. Dat heeft BNNVARA vandaag bekendgemaakt. Het schrijversteam van de eerste reeks is begonnen nieuwe verhalen te bedenken. Het is de bedoeling dat de volledige cast van de eerste reeks terugkeert.