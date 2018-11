Braboneger zorgt gelukkig nog voor reuring in Robinson

Wat? Wie! Steven Brunswijk won zowel de immuniteitsproef (katapult schieten) als de proef op winnaarseiland. De Brabander koos daarvoor niet Loiza, maar Robin als tegenstander en dat was moedig, want het was een pittige krachtmeting. Loiza was dan geen partij geweest, zelfs Robin kwam niet in de buurt. Het was sowieso de aflevering van Steven. Hij liet Stijn geloven op Dominique te stemmen, maar knikkerde –samen met bondgenoten Jan, Laurie, Gregory, - Stijn zelf uit Robinson. ,,De game is on”, roept Brunswijk al weken. Het doet een tikkeltje geforceerd aan, maar oké, is er toch nog eentje die reuring veroorzaakt.



Hoe is het met de honger?



Ik zie dat gezicht van Niels Gomperts vorig jaar nog voor me. Honger had-ie, moe was-ie en chagrijnig keek hij. Zijn ogen lagen ver weg in de kassen. Hier zat een Crusoë die aan het lijden was. Ik had hem de finale gegund. Ik kan me vergissen, maar ik heb het idee dat de kandidaten vorig jaar meer te verduren hadden. In deze Expeditie heb ik nog maar weinig getekende ‘survivals’ kunnen ontdekken. Alleen boer Jan ziet er lekker verwilderd uit met dat pluizige haar, die volle baard en de groeven in het gezicht. Maar toen ik Stijn vanavond over het strand zag lopen -gebruind, in bikini, haartjes op orde- dacht ik heel even dat zij de hoofdrol speelde in een nieuwe Bounty-reclame. Heeft zij soms stiekem een spiegel naar het eiland mee gesneakt? Waar was de honger te zien? Het lijden en strijden?