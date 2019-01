Brad Pitt: de man die verliefd is op de liefde en al vijftien harten brak

Brad Pitts laatste verovering op liefdesgebied zou niemand minder dan actrice Charlize Theron zijn. Of zij degene is die Pitt kan temmen is nog maar de vraag, want zijn liefdes-CV is niet mis. Zo was hij twee keer getrouwd, vier keer verloofd en brak hij in totaal vijftien harten.

Sinitta

Van 1984 tot 1988 had Pitt een knipperlichtrelatie met de Amerikaanse popster Sinitta. In de jaren 80 kregen koppels nog geen bijnamen, maar in 2016 doopte Sinitta haar gestrande liefde tot ‘Braditta’.

Volledig scherm Sinitta en Brad hadden vier jaar een knipperlichtrelatie. © Getty

Robin Givens

Van 1986 tot 1987 zou Pitt een stomende affaire hebben gehad met de toenmalige vrouw van Mike Tyson. ,,Ik heb hen er nooit op betrapt, maar ik wist wel wat er gaande was’’, aldus Tyson, die op dat moment in scheiding lag met Givens. ,,Ik heb het Brad niet kwalijk genomen, hij was een te vriendelijke gast.’’

Volledig scherm Brad Pitt en Robin Givens. © Getty

Shalane McCall

De geruchten zijn nooit bevestigd, maar Pitt zou tijdens zijn dagen als Dallas-acteur in 1987 gedatet hebben met zijn tegenspeelster Shalane, wiens vriendje hij speelde in de serie.

Volledig scherm Pitt zou ook iets hebben gehad met Shalane. © Getty

Christina Applegate

Christina Applegate, de ster van Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead, was in 1989 samen met Pitt, al was het maar voor even. Ze nam hem mee als date naar de MTV Movie Awards, om hem vervolgens aan de kant te zetten voor een ander.

Volledig scherm Brad Pitt en Christina Applegate tijdens hun kortstondige romance. © Getty

Jill Schoelen

In hetzelfde jaar leerde Brad Jill Schoelen kennen op de set van de horrorfilm Cutting Class. Cupido schoot zo raak dat Pitt haar niet lang daarna ten huwelijk vroeg. Ook dit liefdesavontuur liep snel ten einde toen Jill de acteur na drie maanden verloving inruilde voor de regisseur van een andere film.

Volledig scherm Brad Pitt en Jill Schoelen. © Getty

Elizabeth Daily

Ook in 1989 liep Pitt aan de arm van stemactrice Elizabeth Daily. Leuk weetje: zij was de Engelstalige stem van Tommy Pickles in de tekenfilmreeks Rugrats en de stand in van Phoebe in Friends. Elizabeths romance met Pitt was ook van korte duur.

Volledig scherm E.G. Daily ging korte tijd met Brad uit. © Getty

Juliette Lewis

Brads relatie met Juliette Lewis duurde van 1989 tot 1993. Hij was 27 toen hij haar leerde kennen op de set van Too Young To Die?. ,,Ik schrik er nog altijd van dat mensen ervan verbaasd staan dat we vier jaar samen zijn geweest’’, aldus Juliette in 2010. ,,Ik was toen nog maar een tiener. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Het was een prachtige, liefdevolle relatie met een toffe, slimme kerel. Daarna was het voorbij en werd hij plots wereldberoemd.’’

Volledig scherm Juliette en Brad hadden vier jaar lang een relatie. © Getty

Geena Davis

Brads relatie met Geena Davis gooide roet in het eten voor Juliette. Pitt leerde haar in 1992 kennen op de set van Thelma & Louise en daarna spraken de twee in het geheim af, terwijl Pitt naar verluidt eigenlijk nog met Juliette samen was.

Volledig scherm Geena sprak in het geheim met Brad af. © Getty

Thandie Newton

In 1994 verschijnt Thandie Newton op het toneel. Zij had een kortstondige relatie met de acteur, die ze voor het eerst ontmoette tijdens de opnames van Interview With The Vampire, waarin Pitt één van de hoofdrollen vertolkte. Ze gingen vriendschappelijk uit elkaar en zijn nog steeds goede vrienden.

Volledig scherm Thandie had een kortstondige relatie met Pitt. © Getty

Jitka Pohlodek

Ook in 1994 kwam de inmiddels langharige Pitt samen met Jitka naar de première van zijn film Legends Of The Fall. Hun romance duurde niet lang, want terwijl hij met Pohlodek samen was verklaarde hij in Vanity Fair dat hij nog niet over Juliette Lewis heen was.

Volledig scherm Jitka was Brads date op een première. © Getty

Gwyneth Paltrow

Je zou het haast vergeten, maar ook Gwyneth Paltrow was een tijdje met Brad samen. Van 1994 tot 1997. De voormalige vrouw van Coldplay-leadzanger Chris Martin was eerst verloofd met Brad, die in 1996 op zijn knieën voor de actrice ging.

Het stel leerde elkaar kennen op de set van de thriller Se7en, twee jaar voor hun verloving. Tijdens een Golden Globes-speech noemde Pitt Paltrow ‘de liefde van zijn leven’, maar zeven maanden na zijn aanzoek ging het koppel uit elkaar. Gwyneth, in 2015: ,,Natuurlijk was ik verliefd op hem. Hij was zo knap en lief. Hij was Brad Pitt! Mijn vader was erg teleurgesteld toen we uit elkaar gingen. Maar ik was nog maar 22 toen ik hem ontmoette. Ik was nog niet klaar voor zo’n grote stap, en hij was te goed voor mij.’’

Volledig scherm Gwyneth en Brad waren zeven maanden lang verloofd. © Getty

Claire Forlani

Na zijn breuk van Gwyneth ging Pitt uit met Claire Forlani, zijn co-ster uit Meet Joe Black. Ze gingen ook samen naar de jaarlijkse WGA Awards.

Volledig scherm Brad ging naar de WGA Awards met Claire als date. © Getty

Jennifer Aniston

Aniston was één van de grote liefdes uit Brads leven. Ze waren samen van 1998 tot 2004 en zij was de eerste vrouw die na de verloving ook wel degelijk tot aan het altaar liep. De twee ontmoetten elkaar op een blind date die was opgezet door hun managers en trouwden in 2001. Hun sprookjeshuwelijk in Malibu kostte meer dan een miljoen euro. Alles liep gesmeerd tot in 2004, toen Pitt op de set van Mr & Mrs Smith viel voor de charmes van zijn tegenspeelster Angelina Jolie.

Volledig scherm Jennifer Aniston was de eerste vrouw die ook wel degelijk met Brad in het huwelijksbootje stapte. © Getty

Angelina Jolie

Al snel besefte Pitt dat hij er niet meer aan kon ontsnappen aan zijn liefde voor Jolie. De twee waren twaalf jaar getrouwd en hebben samen maar liefst zes kinderen. Op 19 december 2016 kwam echter ook aan dit sprookje een einde, toen de bloedmooie actrice de scheidingspapieren indiende. Volgens haar zou haar ex zich gewelddadig gedragen tegenover de kinderen, iets dat ze niet meer kon tolereren. Exacte afspraken over het welzijn van Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en de tweeling Vivienne en Knox (10) zijn nog altijd niet gemaakt.

Volledig scherm 'Brangelina' ging in 2016 uit elkaar. © Getty

Marion Cotillard

Nog tijdens zijn relatie met Jolie werd Pitt gelinkt aan zijn Franse Allied-tegenspeelster Marion Cotillard. Ze stonden in 2016 samen op de set. De actrice ontkende de geruchten echter met klem.

Volledig scherm Marion en Brad op de première van ‘Allied’. © Photo News

Charlize Theron

De meest recente vlam van Brad zou niemand minder dan Charlize Theron (43) zijn. Toch worden ook die geruchten ontkend. ,,Brad en Charlize kennen elkaar al jaren en zijn door hun recente samenwerking nog betere vrienden geworden’’, zegt een bron dichtbij de acteurs. ,,Ze vinden het leuk om tijd met elkaar door te brengen, omdat ze veel dezelfde interesses hebben. Daarbij hebben ze veel gemeenschappelijke vrienden en delen ze de liefde voor acteren, maar geen van beiden zit op dit moment te wachten op een serieuze relatie. Omdat ze nu allebei single zijn, wordt er meteen gezegd dat er iets gaande is tussen hen. Ja, ze zouden een Hollywood-droomkoppel vormen samen, maar dat is dus niet het geval.’’ De bron voegt eraan toe dat ‘Brad sowieso liever niets meer aangaat met een actrice, na twee mislukte huwelijken’.