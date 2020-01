Bram Krikke gaat 24 uur lang radiomaken voor stemmen Gouden RadioRing

mogelijk hoger beroep Domper voor Rossana Kluivert: AvroTros hoeft item Opgelicht?! niet te rectifice­ren

18:23 Een flinke domper voor Rossana Kluivert: de redactie van het AvroTros-programmma Opgelicht?! hoeft de geruchtmakende uitzending over vermeende misstanden bij de Kluivert Rescue Dog Foundation (KRDF) niet te rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vanmiddag in een schriftelijke verklaring laten weten. Rossana Kluivert reageert zeer teleurgesteld.