Brandt Corstius toch vervolgd voor beschuldigen Gijs van Dam

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder besloten om niet tot vervolging over te gaan. Tegen deze beslissing van het OM heeft Gijs van Dam, door Brandt Corstius beschuldigd van misbruik, beroep aangetekend. Peter Plasman, de advocaat van Van Dam, is blij dat het hof de eerdere beslissing van het OM heeft teruggedraaid. Hij zegt het strafproces met vertrouwen tegemoet te zien. Van Dam heeft de aantijgingen altijd ontkend. Niet dat hij seksueel contact had met Brandt Corstius, maar wel dat er sprake was van dwang of drogeren.

Jelle Brandt Corstius was niet voor commentaar bereikbaar. Wel kwam hij vandaag op sociale media met een korte verklaring, waarin hij ingaat op het de beschuldigingen die hij twee jaar geleden uitte in onder meer dagblad Trouw. ,,Ik heb een stuk geschreven over een ervaring die ik als traumatisch heb ervaren. Met dit stuk wilde ik een stem geven aan de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Iedereen die de moeite neemt om het stuk te lezen, zal concluderen dat de naam van van Dam niet te traceren is. Ik maak mij dan ook geen zorgen over deze rechtszaak.”

De journalist en programmamaker vindt het jammer dat de zaak toch weer een vervolg krijgt. ,,Deze zaak gaat alleen maar narigheid opleveren voor beide partijen en hun naasten. De afgelopen jaren heb ik tevergeefs geprobeerd de andere partij daarvan te overtuigen via mediation en bemiddeling door advocaten en gemeenschappelijke vrienden. Ik was ervan overtuigd dat de enige manier voorwaarts is om met elkaar in gesprek te gaan, niet via de media, advocaten en rechtszaken maar face to face. Ik zit met een hoop vragen, en ik kan mij voorstellen dat van Dam die ook heeft. Deze rechtszaak kent alleen maar verliezers.”

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in Trouw, het tv-programma De Wereld Draait Door en in het Radio 1 Journaal, zonder de naam van zijn verkrachter te noemen. Wel bevestigde hij later dat het een man betrof die tegelijk met hem had gewerkt bij het programma Barend en Van Dorp. Naar aanleiding van deze uitlatingen werd Van Dam onderwerp van speculaties. Jelle Brand-Corstius staakte eind vorig jaar zijn juridische strijd om tv-producent Gijs van Dam alsnog te laten vervolgen. Zijn advocaat liet in december aan deze website weten: ,,Mijn cliënt heeft zijn doel bereikt.”

Geanonimiseerd

Volgens Brandt-Corstius is hij in 2002 verkracht door tv-producent Gijs van Dam, toen ze beiden bij de talkshow Barend & Van Dorp werkten. Brandt-Corstius deed daar in 2017 aangifte van. Hoewel het OM de zaak vorig jaar seponeerde, begin Van Dam een zogenoemde artikel-12-procedure om toch vervolging voor smaad en laster af te dwingen. Het hof boog zich de afgelopen tijd over die zaak en vindt nu dat Brandt-Corstius zich toch bij de strafrechter moet verantwoorden.

Kort voor zijn aangifte deed Brandt Corstius zijn verhaal geanonimiseerd in dagblad Trouw. Hij schreef toen nog geen aangifte te kunnen en willen doen. ‘Het is zijn woord tegen het mijne’. Hij noemde niet de naam van de producent die hem zou hebben verkracht. Nadat het verhaal in de media kwam, deed Gijs van Dam aangifte van smaad en laster. Volgens Van Dam zou het geanonimiseerde media-statement van Brandt Corstius te makkelijk tot zijn naam zijn te herleiden. Hoewel Brandt Corstius de naam van Van Dam niet noemde, schoof de producent zelf aan in de talkshow van Jeroen Pauw. Hij erkende eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep.