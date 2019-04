Braziliaans model (26) overlijdt na val op catwalk

De Braziliaanse modewereld is in shock nadat gisteren tijdens de Sao Paulo Fashion Week het 26-jarige model Tales Soares op de catwalk in elkaar zakte en korte tijd later in het ziekenhuis dood werd verklaard. Waaraan het mannelijke model overleed, moet blijken uit onderzoek op zijn lichaam.

Op filmbeelden van de modeshow is te zien hoe Soares in eerste instantie normaal over het podium flaneert. Halverwege de catwalk lijkt hij over een riempje van zijn sandalen te struikelen, waarna hij voorover valt en bewegingloos blijft liggen.

Toeschouwers kwamen volgens Braziliaanse media niet direct in actie, omdat men dacht dat Soares’ val bij de ietwat excentrieke show van modemerk Ocksa hoorde. Korte tijd later brak toch paniek uit, toen bleek dat het model geen teken van leven vertoonde en schuim op zijn mond had staan. Binnen een minuut waren hulpdiensten ter plaatse. Omdat Soares niet meer reageerde, werd hij met gillende sirenes naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Korte tijd later kwam het bericht dat het model, waarschijnlijk al op de catwalk, was overleden.

Modellenbureau Base MGT, waar Soares voor werkte, kwam gisteren met een officiële verklaring. ,,We zijn diep bedroefd! Het model was zeker geen nieuwkomer in het vak en hij gedroeg zich altijd voorbeeldig tijdens fashionevenementen. Tales had geen gezondheidsproblemen en heeft daar ook nooit over geklaagd. Hij at gezond, was vegetariër, gebruikte geen drugs en was volledig in staat om aan de show mee te doen. We vragen iedereen respectvol met zijn plotselinge dood om te gaan. Soares, die opkwam voor minderheden in de samenleving, stierf in het harnas.’’

Base MGT weerlegt het gerucht dat achter de schermen van de show in Sao Paulo geen vegetarisch eten beschikbaar zou zijn geweest. Op sociale media werd gesteld dat het model mogelijk te weinig zou hebben gegeten voordat hij de catwalk op ging. De organisatie van de show meldde later dat er voor iedereen gezond en voldoende voedsel beschikbaar was.

